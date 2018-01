Ted Verdonkschot vertrekt bij Koninklijke HFC

HAARLEM - Trainer Ted Verdonkschot vertrekt bij de Koninklijke HFC, zo meldt de club op twitter. De oefenmeester maakt komend seizoen de overstap naar IJsselmeervogels, waar er volgens hem meer mogelijkheden zijn om door te groeien naar de top.

Op de clubwebsite van IJsselmeervogels laat de technische commissie weten blij te zijn met het vastleggen van Verdonkschot: "We zijn blij om te kunnen melden dat we tot overeenstemming zijn gekomen met Ted Verdonkschot. Ted paste in onze profielschets en in de gesprekken bleek al snel dat zijn visie op voetbal en zijn ambitie overeenkomen met die van ons. Ted is iemand die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft in het amateurvoetbal en heeft bij Koninklijke HFC bewezen met bescheiden middelen goed te presteren. Iemand met oog voor jong talent, maar wel altijd vanuit een prestatiegericht karakter."

