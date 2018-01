Trajectcontrole A10 West blijkt verlengd: '700 euro aan boetes gekregen'

AMSTERDAM - (AT5) De trajectcontrole op de ringweg A10 in Amsterdam is na het groot onderhoud van afgelopen zomer met een kilometer verlengd.

Dat meldt De Telegraaf. De trajectcontrole blijkt inmiddels actief tussen de Coentunnel en knooppunt De Nieuwe Meer. Een woordvoerder van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) zegt dat de maatregel is genomen om de verkeersveiligheid te verhogen, de doorstroming te verbeteren en de schade aan het milieu te beperken.

Veel automobilisten blijken volgens de krant niet op de hoogte te zijn. "Ik rijd bijna dagelijks dit traject 'op de automatische piloot' omdat ik precies weet waar de trajectcontrole begint en eindigt", zegt een van hen. "Maar ik had niet in de gaten dat het aan beide kanten met een kilometer verlengd was, wat me inmiddels meer dan 700 euro aan bekeuringen heeft opgeleverd."

Volgens de woordvoerder van de CVOM zijn de weggebruikers wel gewaarschuwd door middel van borden langs de weg.