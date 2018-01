Deel dit artikel:











Drukke ochtendspits op meerdere snelwegen door ongelukken Foto: HFV Photo Services

NOORD-HOLLAND - Op de wegen vanuit de provincie richting de randstad is het vanochtend druk. Zowel op de A9 en de A7 in de richting van Amsterdam staat het muurvast door meerdere botsingen tussen auto's. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) zorgen een aantal pittige regenbuien die over de provincie trekken voor lastige rij-omstandigheden.

Op de A9 loopt het in eerste instantie vast tussen Heemskerk en knooppunt Beverwijk door een ongeval. Daar zijn op dit moment twee rijstroken afgesloten. Even verderop op de snelweg tussen knooppunt Velsen en knooppunt Raasdorp staat 9 kilometer file door een ongeval. De vertraging bedraagt daar nu dertig minuten. "Het staat helemaal in de knoop", aldus de VID. Het verkeer op de A7 vanuit Hoorn in de richting van Amsterdam loopt vast tussen Avenhorn en Wijdewormer. Ook daar staat op dit moment 9 kilometer stilstaand verkeer door een ongeval. Coenplein

Op de A10 tussen Amsterdam-Sloterdijk en Amsterdam-Slotervaart staat het ook muurvast door een ongeval. Op dit moment staat er 3 kilometer file met een vertraging van bijna twintig minuten.