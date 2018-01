Deel dit artikel:











Auto verliest band na klapper tegen boom Foto: Telemedia BV Foto: Telemedia BV Foto: Telemedia BV

NOORDBEEMSTER - Een automobilist is vannacht rond 03.40 uur in volle vaart op een boom geklapt op de Westdijk in Noordbeemster. Zijn auto raakte fors beschadigd aan de rechter voorzijde en verloor zelfs de rechter voorband.

De man zou gewond zijn geraakt bij de klap en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is niet bekend in welke mate hij gewond is. De auto raakte total loss en is meegenomen door een berger. Het is niet bekend waardoor de automobilist de controle over het stuur kwijtraakte.