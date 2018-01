Deel dit artikel:











Man valt in ijskoud water naast bouwterrein Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

AMSTELVEEN - Een man is gisteravond rond 23.00 uur in het ijskoude water gevallen naast een bouwterrein aan de Eleanor Rooseveltlaan in Amstelveen. Hoe de man in het water terecht kon komen is niet bekend.

De man is, volgens getuigen onderkoeld, naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk lag hij al een tijdje in het water.