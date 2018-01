Zorgen om veiligheid door afsluiting fietspad Leeghwaterbrug: ''Dit is levensgevaarlijk''

ALKMAAR - Omwonenden van de Leeghwaterbrug in Alkmaar maken zich zorgen om de veiligheid, nu het fietspad op de brug door werkzaamheden wordt afgesloten. Om voetgangers en fietsers tegemoet te komen vaart er vanaf volgende week een pontje, maar volgens omwonenden vaart die aan de verkeerde kant.

Tijdens de informatieavond van de provincie waren er vooral vragen over de plek waar het pontje komt te liggen. Volgens veel aanwezigen ligt die aan de verkeerde kant van de brug. ''Zoals het er nu voorstaat moet de fietsende schooljeugd via de Boekelermeer naar Alkmaar fietsen'', vertelt één van de bezoekers. ''Daar rijdt 's ochtends veel vrachtverkeer. Dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties.''

Gevaarlijke situatie

Bewoners willen daarom dat de pont aan de andere kant van de brug gaat varen. ''Dan fiets je via de Koelmalaan naar Alkmaar. Ook dat is een industrieterrein, maar daar is het veel rustiger. Dit is totaal niet logisch.'' Volgens Jeroen Mansveld van de provincie ligt de plek voor de pont vast. Er is al een vergunning aangevraagd. ''Maar als er gevaarlijke situaties ontstaan, dan vind ik dat we daar zeker naar moeten kijken.''

De bouwplannen

Het pontje gaat vanaf volgende week varen. Dan wordt er gestart met de aanleg van het smalle brugdeel richting het AZ-stadion. Het fietspad verdwijnt. Daardoor komt er ruimte vrij voor vier versmalde rijstroken. De maximum snelheid wordt verlaagd naar 50 kilometer per uur. De werkzaamheden zullen in 2019 zijn afgerond.