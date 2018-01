Jong AZ kan niet stunten tegen SC Cambuur

ALKMAAR - WIJDEWORMER Op een nat en troosteloos trainingscomplex van AZ in Wijdewormer heeft Jong AZ met 0-1 verloren van SC Cambuur. De ploeg van trainer Martin Haar won op 20 november voor het laatst. Op eigen veld was Jong AZ toen met 4-2 Jong Ajax de baas.

Rust 0-0

In de eerste helft kregen beide teams een aantal kansen om de score te openen. En naarmate de eerste helft vorderde kreeg Jong AZ steeds meer ruimte om aan te vallen, maar de doelpunten bleven uit. Tijjani Reijnders moest negen minuten voor de rust geblesseerd het veld verlaten nadat hij was aangetikt.

Stiftje

Twaalf minuten na de rust opende Xander Houtkoop de score voor Cambuur. Hij stifte de bal mooi over keeper Olij heen. Tien minuten later kreeg invaller Duin een grote kans op de gelijkmaker, waarbij de doelman van Cambuur een knappe redding verrichtte. Jong AZ drong Cambuur steeds verder terug en probeerde uit alle macht de gelijkmaker te forceren, maar de ploeg van coach Martin Haar slaagde er niet in.

Jong AZ blijft op de eennalaatste plaats staan in de Jupiler League met zestien punten uit twintig duels.

Opstelling AZ: Olij; Regeling, v.Eijden, Bakker, Wijndal; Kramer, Koreniuk, Hoedemakers (Springe/72);Druijf, Reijnders (Jacobs/36), Kaandorp (Duin/65)

Opstelling SC Cambuur: Cummins; v.Deelen, Steenvoorden, Schilder, v.Warmeskerken, Schils, v. Kippersluis (Peersman/90+1), Houtkoop (Rosheuvel/81), Barto, Robertha, Mathieu (Daniels/88)