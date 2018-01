Deel dit artikel:











'Slotenmakers eenvoudig te misbruiken voor inbraak' Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Slotenmakers controleren onvoldoende of degene voor wie zij een slot openbreken daadwerkelijk eigenaar of bewoner van de betreffende woning is.

Dat blijkt uit onderzoek van Editie NL, dat is uitgevoerd naar aanleiding van het bericht dat een 28-jarige inbreker vorige week een slotenmaker had ingeschakeld om een woning binnen te komen. De bewoner bleek echter thuis en hield de inbreker aan. Lees ook: Inbreker huurt slotenmaker in voor woninginbraak Haarlem Een verslaggever van het programma nam in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven de proef op de som door een slotenmaker te vragen een willekeurige voordeur voor hem te openen. Zonder vragen

Twee slotenmakers openden het slot zonder vragen te stellen. Een derde slotenmaker vroeg wel naar het rijbewijs, maar opende de deur daarna alsnog. Bart Adema van het Nederlandse Sleutel- en Slotenspecialisten Gilde reageert verrast. "Dit ging eigenlijk té gemakkelijk", stelt hij. Hij wijt de gang van zaken aan het ontbreken van protocollen.



"Slotenmakers gaan vaak af op hun onderbuikgevoel. Daarbij komt dat iedereen zich slotenmaker mag noemen. Het is geen beschermd beroep." Kamervragen

Inmiddels hebben diverse partijen in de Tweede Kamer vragen aan minister van Veiligheid en Justitie Ferdinand Grapperhaus gesteld. Zo wil de SP dat de slotenmaker wordt verplicht te verifiëren wie hij voor zich heeft. De PVV vindt dat ook, maar zou ook graag een keurmerk voor slotenmakers zien. Ook het CDA wil met een keurmerk onderscheid maken tussen bonafide en malafide slotenmakers.