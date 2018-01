Deel dit artikel:











Velsense wethouder treedt af na kritiek op schouwburgsubsidie Foto: Google Streetview/RTV Seaport (Dennis Gouda)

VELSEN - De Velsense wethouder Robert te Beest (CDA) is opgestapt. Dat maakte hij vanavond bekend in een verklaring, waarin hij zou reageren op de aantijging dat hij de gemeenteraad onvolledig en te laat zou hebben geïnformeerd over een subsidie van anderhalf miljoen euro voor de noodlijdende stadsschouwburg Velsen.

Dat meldt nieuwspartner RTV Seaport. De "worsteling met de informatievoorziening" draagt volgens Te Beest niet bij aan een oplossing voor de schouwburg, die hij graag richting "toekomstbesteding vaarwater" had willen loodsen, zo liet hij weten. Zijn vertrek werd vorige week ingeleid, toen Te Beest van verschillende partijen talloze kritische vragen kreeg over de toegekende subsidie. Zo wilden ze onder meer van hem weten hoe lang hij al op de hoogte was van de penibele financiële situatie van het theater. Op eigen kracht

Volgens de raad had hij de perikelen eerder kunnen zien aankomen en was het dus niet nodig geweest om de subsidie er op het laatste moment doorheen te drukken. Te Beest pareerde dat met de mededeling dat de schouwburg lang voornemens is geweest er op eigen kracht uit te komen. Volgens Seaport treedt de wethouder af 'in het belang van de toekomst voor het mooie theater'. Mogelijk wordt volgende week de definitieve knoop over de subsidie doorgehakt. Met subsidie lijkt het theater voorlopig gered, zonder subsidie valt mogelijk het doek.