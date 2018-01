Medemblikse kanshebber nationale bruidsfoto-award: "Ik had dit nooit verwacht"

MEDEMBLIK - Yvonne Kuipers uit Medemblik mocht het vandaag dan eindelijk van de daken schreeuwen. Twee van haar foto's zijn genomineerd voor de prestigieuze Bruidsfoto & Film Award. "Er zijn zo verschrikkelijk veel foto's ingestuurd. Ik had dit nooit verwacht."

De genomineerde fotografen werden vandaag officieel bekend gemaakt. Tot Yvonne's vreugde is er niet één, maar zijn er twee van haar foto's geselecteerd. "Als je bedenkt dat er ongeveer 800 bruidsfotografen actief zijn, die ongetwijfeld allemaal hun foto's inzenden, dan is dit een enorm compliment."



De kracht van Yvonne's werk ligt naar eigen zeggen in het spontane. "Ik ben een journalistieke bruidsfotograaf. Ik probeer mijzelf zo onzichtbaar mogelijk op te stellen en de niet geplande momenten vast te leggen."



Spontane momenten

Omdat NH Nieuws iets van haar kunsten wilde zien, werd Yvonne's huiskamer omgetoverd tot een tijdelijke studio. De Medemblikse visagiste Cecilia van Duin maakte de ingevlogen bruid op alsof het daadwerkelijk de mooiste dag van haar leven zou worden.



"Dit is dus eigenlijk precies hoe ik normaal niet werk", lacht Yvonne. "Ik zou nu bij wijze van spreken het neefje fotograferen, die de schoenen van de bruid aantrekt, gewoon omdat die daar zin in heeft. Dat, vind ik, zijn de speciale momenten."



Stemmen

Van de ruim 1.600 inzending zijn 80 foto's geselecteerd. De foto's van Yvonne zijn genomineerd in de categorieën 'Getting Ready' en voor 'Bruidskinderen'. Tot 10 mei kunnen mensen hun stem uitbrengen op de website van de Bruidsfoto & Film Award. Op 28 mei worden de winnaars bekend gemaakt.