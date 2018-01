Politie mist mankracht: verdachte café-inbraak Zaandam aan lantaarnpaal vastgebonden

ZAANDAM - De politie Zaanstreek heeft afgelopen nacht een verdachte van een café-inbraak in Zaandam vastgebonden aan een lantaarnpaal. De verdachte werd met een andere inbreker op heterdaad betrapt toen ze probeerden binnen te komen bij een cafetaria aan de Hemkade.

Volgens het Facebookbericht van de Politie Zaanstreek liet "de conditie van beide te wensen over". Nadat de verdachten de politiesirenes dichterbij hoorde komen, sloegen ze op de vlucht. Ver kwamen ze niet. Binnen tientallen meters werden de twee inbrekers ingehaald.

Toen de twee verdachten waren aangehouden, reed er een auto op volle snelheid vanaf de Hemkade weg, met daarin de derde verdachte.

Vastgebonden

Doordat er maar met twee agenten waren, is besloten één verdachte aan een lantaarnpaal vast te ketenen. Hierdoor kon één collega de achtervolging inzetten. De derde verdachte in de vluchtauto is klemgereden en aangehouden.

"Niet aan de schandpaal"

Omdat er niemand op straat was om de vastgemaakte man te aanschouwen, heeft de verdachte "niet aan de schandpaal" gestaan. "Alleen aan een lantaarnpaal", grapt de politie als afsluiting van het bericht.