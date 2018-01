Komst Oussama Idrissi naar AZ kwestie van tijd

ALKMAAR - De komst van FC Groningen-aanvaller Oussama Idrissi naar AZ is een kwestie van tijd. Directeur voetbalzaken Max Huiberts van de Alkmaarse club denkt dat de deal snel zal zijn beklonken.

"We hebben goede gesprekken gevoerd met Groningen. Ik ben er positief over en verwacht dat het misschien rond kan komen ja", aldus Huiberts over de aanvaller die twaalf keer scoorde voor de Noorderlingen in 58 duels.

Puzzelen

AZ is naarstig op zoek naar een linker aanvaller. Huiberts erkent dat dat een positie is waar de technische leiding nog het meest heeft gepuzzeld dit seizoen. "Als je goed naar ons elftal kijk staat het aan rechterkant met Alireza (Jahanbakhsh, red.) vrij vast. Aan de linkerkant is veel gepuzzeld. Daar hebben vijf spelers gespeeld. Een aantal heeft het goed gedaan, een aantal minder."

Allrounder

De spoeling voorin is dun bij AZ. Na het vertrek van Fred Friday hebben de Alkmaarders dit seizoen niet direct een speler die Wout Weghorst meteen kan vervangen. Huiberts ziet in Idrissi een soort allrounder voor alle postities voorin. "Hij kan op alle drie plekken voorin spelen. Naar zo'n speler waren we wel op zoek."