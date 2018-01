Vier man aangehouden na straatroof in centrum Heemskerk

HEEMSKERK - De politie heeft gisteravond vier jongemannen aangehouden voor betrokkenheid bij een straatroof, eerder op de avond in Heemskerk

De mannen zouden rond 23.00 op het Haydenplein een Heemskerker hebben beroofd om daarna met een auto weg te rijden.

Met dank aan alerte getuigen die het kenteken van de betreffende auto hadden onthouden, kon korte tijd later de politie de vier verdachten in de boeien slaan.



Het gaat om twee Zaandammers en twee Amsterdammers, allen in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar. De vier zijn voor verhoor naar het bureau gebracht en daar vastgezet.