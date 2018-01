Giri blijft leider na remise met Svidler

WIJK AAN ZEE - De derde partij van Anish Giri (foto rechts)op Tata Steel Chess is onbeslist geëindigd. De 23-jarige Nederlandse schaker kwam tegen de Rus Peter Svidler (links) al na 22 zetten remise overeen.

Giri behoudt door het resultaat de koppositie bij het befaamde schaaktoernooi in Wijk aan Zee, met 2,5 punten. De nummer vijftien van de wereld was het evenement in het weekeinde gestart met zeges op de Chinese Hou Yifan en de Rus Vladimir Kramnik. Giri deelt de eerste plaats nu met Viswanathan Anand. De Indiër won maandag van de Amerikaan Fabiano Caruana.

Giri treft dinsdag met de witte stukken Magnus Carlsen, de Noorse aanvoerder van de wereldranglijst. Carlsen kwam maandag tegen de Chinees Wei Yi ook tot remise en heeft na drie partijen 2 punten. Datzelfde geldt voor Sjachriar Mamedjarov uit Azerbeidzjan en de Engelsman Gawain Jones. Het drietal deelt de derde plaats.

Het toernooi in Wijk aan Zee is al vijf keer door Carlsen gewonnen, in 2008, 2010, 2013, 2015 en 2016. Vorig jaar ging de eindzege naar de Amerikaan Wesley So.