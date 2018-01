'Bevlogen Strijder' Kees van Ojik vecht al jaren tegen Schiphol

ZWANENBURG - Hij wordt vaak 'zeurpiet' genoemd. "Dan moet je maar niet bij Schiphol gaan wonen", wordt er tegen hem gezegd. Maar dat hield de Zwanenburgse huisarts Kees van Ojik nooit tegen: hij blijft vechten tegen de uitbreiding van de luchthaven.

"Er staat zóveel op het spel", zegt hij vastberaden. Van Ojik was een jonge huisarts toen zijn strijd tegen de uitbreiding van Schiphol begon. "Er verscheen een onheilspellend rapport dat jarenlang geheim gehouden was en waarin stond wat ons te wachten stond de komende jaren", vertelt hij. "Angststoornissen, gezondheidsproblemen. Als arts kon ik dat niet laten gebeuren."

Aldersakkoord

Volgens hem is veel uit dat rapport waarheid geworden. Toch heeft hij samen met zijn mede-actievoerders veel bereikt. In 2008 tekenden alle betrokken partijen het Aldersakkoord, waarin onder andere het maximaal aantal vliegbewegingen werd vastgesteld. Maximaal 500 duizend vluchten tot en met 2020.

Nog elke dag is Van Ojik met zijn strijd tegen de groeiende luchthaven bezig. In zijn werkkamer liggen stapels met brieven en dossiers. "Er is geen letter die ik niet gelezen heb", vertelt hij.

"Voor niets geweest"

Op dit moment bereikt Schiphol de grens van het maximaal aantal vluchten. Ook zijn er bouwplannen rondom de luchthaven op plekken waar voorheen niet gebouwd kon worden. Allemaal zaken waar Van Ojik zich in vastbijt. "Als blijkt dat Schiphol tóch groter kan groeien, als de regering tegen alle afspraken in dat toelaat, dan kan ik stellen dat al die twintigduizend uren voor niets zijn geweest," aldus Van Ojik.