Laatste beelden MH17-slachtoffers vanaf deze week te bekijken door nabestaanden

SCHIPHOL - Nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 mogen vanaf deze week de laatste camerabeelden bekijken die op Schiphol zijn gemaakt van hun geliefden.

De nabestaanden moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen en mogen daarna zelf in de beveiligingsbeelden zoeken naar hun familieleden. Als ze hun geliefden vinden, kunnen ze de beelden - waarop omstanders onherkenbaar worden gemaakt - later ook mee naar huis nemen.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen gebruikmaken van deze mogelijkheid de komende weken. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is er 'zeker' belangstelling voor, maar meer informatie kan een woordvoerder niet geven. Ook kan ze niet aangeven hoe het bezichtigen in zijn werk gaat.

"Niet iedereen wil of durft", zegt Evert van Zijtveld, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17. "De confrontatie blijft heftig." Hij gaat zelf wel in de beelden zoeken, vertelt hij. Van Zijtveld verloor zijn kinderen en schoonouders bij de vliegramp in 2014 waarbij Boeing 777 van Malaysia Airlines boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne werd neergeschoten. Alle inzittenden kwamen om het leven.

Het zien van de laatste beelden, van kort voor vertrek van het toestel, was al langer een wens van verscheidene nabestaanden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid liet vorig jaar weten dat de nabestaanden de beveiligingsbeelden mogen bekijken. Aanvankelijk was dat niet de bedoeling, voornamelijk uit privacy-oogpunt.

Volgens het Openbaar Ministerie in 2015 was het 'onbegonnen werk om de opnamen van 34 camera's, elk met een duur van verschillende uren, te bekijken en van elke vastgelegde reiziger na te gaan of dit een slachtoffer is van de crash van vlucht MH17.