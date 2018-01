Deel dit artikel:











Tankstation overvallen in Purmerend: daders op de vlucht Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen

PURMEREND - Een tankstation aan de IJsendijkstraat in Purmerend is vanavond rond 18.30 uur met een mes overvallen. De politie Purmerend doet onderzoek en is op zoek naar de overvallers.

Of de overvallers iets hebben buitgemaakt, is nog niet bekend. Evemin is duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Via Burgernet wordt gevraagd uit te kijken naar twee getinte mannen. Eén van hen draagt een blauwe trui, de andere een witte. Ze hebben hun capuchon op. Ze zijn op de vlucht geslagen. Mocht u iets zien, bel dan 112.