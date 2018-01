Mooi afscheid Roel Linstra (75) in Egmond

EGMOND - De 75-jarige Roel Linstra heeft in stijl afscheid genomen van de halve marathon van Egmond. Linstra liep dit keer niet de volle 21 kilometer, maar hield het bij tien en een kwart kilometer. "Mijn hoogtepunt heb ik al gehad, dus dit moest m'n laagtepunt worden."

Linstra finishte uiteindelijk met een tijd van één uur en dertig minuten. "Het ging helemaal prima. Ik ben best tevreden over mijn tijd, daar is niks mis mee."

De inwoner van Winkel heeft na de wedstrijd veel reacties ontvangen. Ook voor de wedstrijd, toen Linstra bij de start stond werd hij in het zonnetje gezet. "Ik werd omgeroepen door de speakers en ik kreeg eventjes een ovatie", vertelt Linstra. "Iedereen stond met de handen omhoog en waren er allemaal fotografen om me heen. Toen stond ik meteen alweer in de picture en begon het wel weer te kriebelen."

In een vorig interview met NH Sport liet Linstra weten misschien toch nog in 2019 mee te doen met de halve marathon. Maar dat ziet hij uiteindelijk niet zo snel meer gebeuren. "Die kans is heel klein. Met mijn 75 jaar voor de 45e keer meedoen is een mijlpaal. Een andere mijlpaal is er ook niet meer", aldus Roel Linstra.

