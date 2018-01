Purmerenders 'met dikke truien aan' door storing aan stadsverwarming

PURMEREND - Door een storing aan één van de productie-installaties van Stadsverwarming Purmerend zit een onbekend aantal huishoudens in Purmerend momenteel in de kou. De radiatoren worden niet warm en er komt geen warm water uit de kraan.

Dat bevestigt een woordvoerder van Stadsverwarming Purmerend, dat in totaal aan 26.000 Purmerendse huishoudens stadsverwarming levert. Hoeveel huishoudens getroffen zijn door de storing, kan ze niet zeggen. Wel is duidelijk dat huishoudens door heel Purmerend getroffen zijn.

"In ieder geval in Weidevenne, maar we krijgen uit allerlei delen van de stad meldingen", aldus de woordvoerder. Toch zijn er ook huishoudens met stadsverwarming bij wie de radiatoren wel warm worden, benadrukt ze.

Vijf uur

Cindy uit Weidevenne zit inmiddels ruim vijf uur in de kou. "Toen ik om 12.30 uur thuiskwam had ik geen warm water en geen verwarming. En nu nog steeds niet." Ook een vriendin van haar zit zonder verwarming, vertelt ze. "Zij woont in Purmer-Zuid."

"We kunnen niet afwassen en niet douchen", somt ze de gevolgen van de storing op. "Ik woon hier met m'n twee kinderen, en we zitten nu allemaal met dikke truien aan." Volgens Cindy gebeurt treden er vaker storingen op, "maar nooit zo extreem als vandaag".

Beschadiging

Rond 16.15 uur meldde het bedrijf dat de storing was opgelost, maar een half uur later bleek het euvel toch niet volledig verholpen. "Door de storing is er een beschadiging opgetreden", verklaart de woordvoerder de opgelopen vertraging.

Inmiddels is ook die beschadiging hersteld. "De druk wordt weer opgevoerd", aldus de woordvoerder. Omdat het Purmerendse netwerk zo'n 550 kilometer aan leidingen telt, heeft niet iedereen onmiddellijk weer warm water. "Dat kan nog een aantal uur duren."