Skeletonner Frimpong wil op Olympische Spelen "barrière breken"

AMSTERDAM - De topsporter Akwasi Frimpong hoopt met zijn deelname aan Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang een barrière te breken. Dat vertelde hij vanmiddag tijdens de radio-uitzending Spitstijd op NH Radio, "Ik ben de eerste zwarte atleet op skeleton."

Een gouden plak is dus niet het hoofddoel voor dit jaar: een medaille winnen staat op de planning voor de Spelen van 2022. Hij wil nu eerst de toon zetten als eerste zwarte atleet op skeleton.

De sporter die opgegroeid is in de Amsterdamse Bijlmer heeft na twee pogingen eindelijk een plek weten te bemachtigen als skeletonner. In 2012 wilde hij als sprinter voor Olympisch goud gaan, in 2014 als bobsleeër, maar beide Spelen moest Frimpong via televisie het sportevenement meemaken. Dit jaar komt zijn droom uit.

"Toen ik het hoorde, heb ik een traantje weggepinkt en mijn vrouw en dochter gezoend", vertelt Frimpong aan NH Nieuws. "Heel veel emoties kwamen los van alle jaren dat ik hiervoor heb geknokt."

Ook een beetje Nederland

Frimpong gaat sporten onder Ghanese vlag. Die keus was voor hem heel duidelijk: "Ik denk dat het heel bijzonder en belangrijk is dat ik dit voor mijn land doe." Maar toch laat de skeletonrijder Nederland niet helemaal links liggen. "Op de achterkant van mijn slee heb ik de Nederlandse vlag", lacht Frimpong.