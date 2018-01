Deel dit artikel:











Kon. HFC moet vrezen voor vertrek van trainer Verdonkschot Foto: Pro Shots/Remko Kool

HAARLEM - Koninklijke HFC-trainer Ted Verdonkschot staat in de belangstelling van VV IJsselmeervogels. Verdonkschot gaat vanavond in gesprek over zijn toekomst bij de Haarlemse club, waar hij tot het einde van het seizoen onder contract staat. "Bij IJsselmeervogels zijn de mogelijkheden om naar de top door te groeien groter", zei hij tegen NH Sport.

Als Koninklijke HFC duidelijk maakt door te willen gaan met Verdonkschot, zal de 54-jarige trainer een keuze moeten maken. "Die keuze wordt niet makkelijk, want ik heb het reuze naar mijn zin bij HFC", vertelt Verdonkschot. Daartegenover zou Verdonkschot graag trainer bij IJsselmeervogels willen zijn. "Dat heb ik nooit onder stoelen en banken gestoken. IJsselmeervogels is een hele mooie club met een rijke historie", vertelt hij. "Bij IJsselmeervogels zijn de mogelijkheden om naar de top door te groeien groter dan bij HFC, daar hoeven we niet moeilijk over te doen." Koninklijke HFC doet het dit seizoen prima in de tweede divisie. Met 25 punten uit zestien wedstrijden staan de Haarlemmers op de zesde plek. IJsselmeervogels doet het iets minder goed, ze staan elfde op de ranglijst met 22 punten uit zestien wedstrijden.