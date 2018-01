Adam Maher stapt over naar FC Twente

AMSTERDAM - ENSCHEDE Adam Maher (24) speelt de rest van het seizoen bij FC Twente. De middenvelder tekende maandag een contract in Enschede, nadat hij medisch was gekeurd. De Amsterdammer komt van PSV, waar zijn contract nog een half jaar doorliep.

Maher is geen onbekende voor trainer Gertjan Verbeek van FC Twente. De twee werkten eerder samen bij AZ. In 2013 stapte Maher over naar PSV. Die club betaalde AZ ongeveer 6,5 miljoen euro voor de middenvelder. Aanvankelijk kwam hij in Eindhoven nog wel aan spelen toe, maar allengs belandde hij op de reservebank. Op uitleenbasis kwam hij het vorige seizoen uit voor het Turkse Osmanlispor, waar hij wel aan spelen toekwam.

"Ik had meteen een goed gevoel bij FC Twente", zei Maher. "Een club met uitstraling en met supporters die leven voor het voetbal. Ik wil FC Twente graag helpen de weg omhoog te vinden. Natuurlijk speelt ook mee dat ik weer met Gertjan Verbeek kan gaan werken. In het begin zal het even wennen zijn, maar ik voel me fit en ben klaar om te spelen."

Volgens directeur Jan van Halst heeft FC Twente iemand in huis gehaald die 'iets extra's' kan brengen. "Het is mooi dat het is gelukt hem aan de selectie toe te voegen. Aanvankelijk leek het geen haalbare kaart, maar omdat alle partijen water bij de wijn hebben gedaan is het toch doorgegaan. Adam is een creatieve middenvelder, die graag de bal wil hebben. Een speler bovendien met kwaliteit en ervaring."