Drie tieners aangehouden na mishandeling Enkhuizenaar

De mishandeling vond plaats op het Westeinde in Enkhuizen. De drie verdachten waren met de auto hierheen gereden. Daar ging het drietal het 20-jarige slachtoffer te lijf. Hij is hierdoor in het ziekenhuis beland.

De politie onderzoekt wat de reden was van deze mishandeling. De verdachte tieners blijven daarom langer vastzitten.