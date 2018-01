Deel dit artikel:











Slachtoffer steekpartij Heerhugowaard is een 39-jarige vrouw Foto: Telemedia BV

HEERHUGOWAARD - Het slachtoffer van de steekpartij in Heerhugowaard van vanochtend is een 39-jarige vrouw. Dit bevestigt de politie tegenover NH Nieuws. Zij is buiten levensgevaar.

De politie meldt ook dat het incident in "relationele sfeer" is gebeurd. Lees ook: Man (77) steekt in op vrouw: plantsoenmedewerkers overmeesteren dader Verdere achtergrondinformatie over de gewelddadige steekpartij kan de politie op dit moment niet geven.