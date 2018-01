Vaste verbinding Burgervlotbrug toch een stukje dichterbij na 'maandenlange isolatie'

BURGERVLOTBRUG - De kans dat de provincie Noord-Holland alsnog instemt met een vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug, lijkt een stukje dichterbij. Dat blijkt na afloop van een werkbezoek van leden van Provinciale Staten aan de vlotbruggen van de gemeente Schagen.

De gemeente Schagen, ondernemers en bewoners pleiten al jaren voor een vaste brug bij Burgervlotbrug, na de zoveelste stremming van de vlotbrug in het Noordhollands Kanaal. Al sinds september is de brug afgesloten na een aanvaring. Daarmee is de omgeving voor lange tijd een belangrijke oost-westverbinding kwijt.

Lees ook: Bewoners Burgervlotbrug verdeeld over nieuwe brug

Kapster Nancy Tesselaar heeft een petitie aangeboden aan de statenleden: "Ik ben het zo zat. Iedere dag moet ik vijftien kilometer omrijden. Vrachtwagens en auto's met caravans die voor mijn deur stil staan, omdat ze brug niet over kunnen. Ik laat het er niet bij zitten."

Lees ook: Schip vaart deel brug Burgervlotbrug kapot

Afgelopen najaar bleek dat de provincie de kosten voor een vaste brug te hoog vindt, omdat er te weinig noodzaak voor zou zijn. Na een rondrit langs de vlotbruggen, lijken de statenleden de regio toch tegemoet te willen komen. Hein Struben (D66): "Als de gemeente Schagen alsnog met een goed onderbouwd plan komt, dan is er altijd wel geld te vinden."