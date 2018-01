Deel dit artikel:











Omstreden 'grafzerkkunstwerk' Egmond dan toch eindelijk verwijderd

EGMOND AAN ZEE - Er is lang op gewacht, maar vandaag is eindelijk de zogenoemde 'grafzerkkunst' uit de tuin van een verzorgingshuis in Egmond aan Zee verwijderd. Het kunstwerk krijgt een andere plek in het dorp.

Door verslaggever Anne Klijnstra Het kunstwerk 'Microben' hield de gemoederden flink bezig in het kustplaatsje. Vooral de locatie van de beelden was velen een doorn in het oog: de tuin van een verzorgingstehuis. En dat terwijl de kunst volgens sommigen op grafstenen lijkt. "De oudjes hier in de Prins Hendrik Stichting (PHS) kijken uit op hun toekomst." Dat vonden dorpsbewoners niet kunnen. Lees ook: Drie jaar ruzie over omstreden 'grafzerkkunst': "Voor de zomer weg" Toen ook nog eens bleek dat de kunst er illegaal stond, omdat de PHS en de tuin rijksmonumenten zijn, was de gemeente duidelijk over de toekomst: "Ze gaan daar weg", vertelde wethouder Odile Rasch aan NH Nieuws. Dat zou al voor vorig jaar zomer gebeuren, maar dat liep enige vertraging op. Lees ook: Gemengde reacties op nieuw kunstwerk Egmond De kunstwerken krijgen een nieuwe plek aan de Sportlaan in het dorp. De palen met daarop de gietijzeren vormen komen verspreid op een heuveltje tegenover de Nollenweg te staan. Deze week worden ze daar neergezet.