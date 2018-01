Auto's bijna drie uur vast op de Afsluitdijk: verkeer omgeleid via andere weghelft

DEN OEVER - Een lange rij automobilisten heeft vanmiddag bijna drie uur vast op de Afsluitdijk vastgestaan vanwege een storing aan de draaibrug bij de Stevinsluizen. Het probleem is nog altijd niet opgelost, maar personenauto's worden nu omgeleid via een rijstrook op de andere weghelft.

Mick van Soest heeft sinds 11.45 uur vooraan in de file gestaan. Hij was op weg naar zijn huis in Heerhugowaard, maar kwam vast te staan. "Als je naar achter kijkt, staat de hele Afsluitdijk vol", vertelt Mick aan NH Nieuws. "We staan helemaal stil en weten niet hoe lang het gaat duren."

Omleiding

Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) heeft Rijkswaterstaat nu een doorgang van de ene weghelft naar de andere gemaakt. Mogelijk is daarvoor een stuk vangrail weggezaagd.

Verkeer richting Noord-Holland wordt zo omgeleid via een rijstrook van de andere weghelft, waarop verkeer richting Friesland rijdt. Dat gedeelte van de draaibrug is niet in storing, maar door de ingreep ondervindt nu ook het verkeer richting Friesland hinder.

Beschikbaar asfalt

"Zij hebben nog maar één rijstrook", vertelt een woordvoerder van de VID over het beschikbare asfalt voor verkeer richting Friesland. Voor vrachtverkeer is de gecreëerde doorgang te smal. "Vrachtwagens mogen niet door de doorgang. Dus zij blijven staan."

Lees ook: Noord-Holland niet bereikbaar via Afsluitdijk: A7 dicht door storing draaibrug

Ook Mick meldde rond 14.40 uur dat de auto's weer kunnen rijden. "We kunnen weer naar Heerhugowaard. De sluis is nog aan één kant stuk, maar aan de andere kant kun je er door", besluit Mick.

Update 15.45

De VID meldt dat de storing verholpen is. Het verkeer kan weer via beide richtingen over de afsluitdijk.