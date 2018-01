Eigenaar overvallen avondwinkel Zaandam kreeg pistool tegen hoofd

ZAANDAM - De schrik zit er goed in bij de eigenaar van avondwinkel Wibaut in Zaandam. Bij een overval gisteravond richtte een van de twee daders een pistool op zijn hoofd en eiste al zijn geld.

Ahmed Al Hassani was tegen sluitingstijd de koeling aan het bijvullen. Op dat moment liep er een jongen met een pistool binnen. Zijn gezicht was bedekt met een sjaal. "Hij schreeuwde: 'Dit is een overval, geef me geld, snel'", zegt de eigenaar Al Hassani tegen NH Nieuws.

Het slachtoffer stond paf. Hij probeerde de jongen vervolgens rustig te krijgen. "Haal dat pistool weg van mijn hoofd en ik geef je alles", zei Al Hassani op dat moment. "De jongen liep toen naar de kassa en nam alles mee."

Lees ook: Twee minderjarige daders overvallen avondwinkel in Zaandam

De overvaller vluchtte vervolgens met de tweede dader op een witte scooter. Van een van hen heeft hij het gezicht gezien. "Het was een blanke jongen, mogelijk Nederlands. Van de ander zag ik alleen de ogen. Ze waren beiden jong, een jaar of zestien."

Drama

Een paar jaar geleden werd de avondwinkel ook al overvallen. "Elke seconde denk je dat je leven voorbij kan gaan. Iemand mikt met een pistool op je hoofd voor een paar euro. Een drama. Vannacht heb ik maar een uurtje of twee geslapen."

Hij heeft een duidelijke boodschap voor de daders: "Jongens, ga gewoon werken en je centjes eerlijk verdienen."