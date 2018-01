LEGO-replica Amstel Hotel krijgt prominente plek in entreehal van het hotel

AMSTERDAM - Twee Amsterdamse LEGO-hobbyisten kunnen hun geluk niet op: het Amstel Hotel heeft hun replica van het hotel in de entreehal geplaatst. De creatievelingen, Vicky en Michael, hebben er een half jaar werk in gestopt.

"Normaal gesproken maken mijn vriendin en ik LEGO-kunstwerken van honden en mozaïeken. Dit keer wilde wij iets groters maken. Toen we gebouwen in Amsterdam gingen bekijken, viel ons oog op het Amstel Hotel", zegt Michael tegen NH Nieuws.

Vicky en Michael, die samen het LEGO-bouwduo VicMic vormen, belden vervolgens het hotel met een opmerkelijk verzoek. "Ik zocht contact en vroeg om luchtfoto's en PDF-bestanden met bouwtekeningen van het gebouw, zodat we het nauwkeurig konden nabouwen."

'Interessant project'

Het Amstel Hotel liet tijdens het telefoongesprek blijken de plannen van het duo erg interessant te vinden. "Zodoende is ons kunstwerk na een half jaar bouwen in het hotel beland."

Op Facebook is in een video de locatie van de replica in het hotel te zien. "Heel tof om je eigen bouwwerk daar te zien staan. We hadden geen betere plek kunnen bedenken", schrijft VicMic op sociale media.