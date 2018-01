Deel dit artikel:











Amsterdamse Ghanees Frimpong naar Olympische Winterspelen

AMSTERDAM - De in de Amsterdamse Bijlmer opgegroeide Akwasi Frimpong gaat voor Ghana naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Frimpong is de eerste Afrikaan die aan het skeleton meedoet.

Frimpong bracht het heuglijke nieuws maandag naar buiten via Twitter. "Trots dat ik Ghana mag vertegenwoordigen op de Winterspelen van 2018. Durf te dromen", meldde Frimpong, die zich wist te kwalificeren door bij de eerste zestig op de geschoonde wereldranglijst te staan. De benodigde laatste punten scoorde hij afgelopen weekeinde bij wedstrijden om de Noord-Amerika Cup in Lake Placid. [Tweet:] De 31-jarige skeletonner werd onlangs uitgebreid geportretteerd op de website van het IOC. "Ik heb mezelf ten doel gesteld de eerste Afrikaan te worden die een medaille behaalt op de Winterspelen. Ik ben ook de eerste donkergekleurde skeletonner ooit op de Winterspelen en ook dat past mooi in de olympische gedachte", zei hij. Frimpong begon als atleet op de sprintnummers en waagde vier jaar geleden al een poging mee te doen aan de Winterspelen van 2014 in Sotsji als lid van het Nederlandse bobsleeteam. Hij haalde het tot de reserves, maar viel uiteindelijk af. AT5 maakte een reportage over zijn leven en zijn Olympische droom.