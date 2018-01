Massaal verzet tegen flexwoningen Hoorn: "Het lijkt ons beter om deze mensen te spreiden"

HOORN - Bewoners van de wijken Nieuwe Steen en Bangert Oosterpolder in Hoorn zien de komst van 50 flexwoningen totaal niet zitten. Zij verzetten zich daarom hevig tegen de plannen van de gemeente. Hugo Pijl, bewoner van Bangert Oosterpolder vreest vooral voor het centreren van mensen met een 'rugzakje'. "Het lijkt ons beter om deze mensen te spreiden en niet allemaal bij elkaar te zetten. "

De gemeente Hoorn wil 50 flexwoningen neerzetten voor onder meer gescheiden mensen, mensen met een verslavingsachtergrond en statushouders. De gemeente Hoorn verzekert dat het niet gaat om mensen met een psychiatrische achtergrond en spreekt over 'normale huurders'.

Maar daar zijn de bewoners van de beide wijken niet zo zeker van. "De gemeente wil de nieuwe bewoners gaan screenen, het woningencomplex gaan bewaken en dat doen ze natuurlijk niet zomaar", vertelt Sebo Koning van actiecomité Nieuwe Steen.

Woningen spreiden

Hugo Pijl vreest vooral voor overlast: "De bewaking van het woningencomplex is echt een giller. Er komt geen centrale ruimte, dus een bewaker die de veiligheid in de gaten moet houden, kan alleen een rondje om het gebouw lopen of beneden in de hal gaan staan. "

Pijl is een voorstander van het spreiden van de nieuwe bewoners over de hele stad. "Natuurlijk moeten deze mensen ergens naartoe en kun je niet zeggen 'not in my backyard'. Maar allemaal bij elkaar naast twee scholen is geen goede oplossing."

Vanavond spreekt Pijl met verschillende raadsfracties in de hoop hen in te laten zien dat het plan, zoals dat er nu uitziet, niet goed is doordacht. Op 23 januari wordt het plan door de raadscommissies inhoudelijk besproken.