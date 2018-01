Vier maanden voorwaardelijk en taakstraf geëist tegen verdachte in GHB-zaak

NEDERHORST DEN BERG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in hoger beroep vier maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur geëist tegen de 35-jarige Barbara C. Zij wordt verdacht van het (per ongeluk) toedienen van een overdosis GHB aan haar toenmalige vriendin Saskia Jacobs uit Nederhorst den Berg in 2014. Dat meldt Hart van Nederland.

De 32-jarige Jacobs overleed op 29 maart 2014, nadat zij een glas fris met een overdosis GHB erin dronk. Dat glas kreeg ze van C. tijdens een volgens Jacob's ouders 'wild lesbisch seksfeest'. De ouders hebben C. altijd gezien als schuldige aan de dood van hun dochter, ondanks dat C. op 18 mei 2016 werd vrijgesproken door de rechtbank in Lelystad.

Het OM ging vervolgens in hoger beroep. Vandaag lieten de ouders in de rechtbank weten dat 'Saskia fel tegen drugs was en nooit vrijwillig het glas cola zou hebben gedronken als ze geweten had dat er GHB in zat'. Dat meldt een verslaggever van Hart van Nederland die bij de rechtszaak aanwezig was.

'Ondragelijk'

"Dit grote verlies beïnvloedt alles, het heeft een gat geslagen, het is ondragelijk", aldus de moeder. "We hopen dat degene die verantwoordelijk is voor Saskia’s dood alsnog gestraft wordt."

Het OM eiste vandaag vier maanden en 240 uur taakstraf tegen C., die volgens de verslaggever van Hart van Nederland 'haar geliefde Saskia, waarschijnlijk per ongeluk, een fatale dosis GHB liet drinken. Saskia zou zelf gevraagd hebben om de drug en die vrijwillig hebben gedronken.'