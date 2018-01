Schagense regelt gratis bingo-ochtend: "We moeten meer aan onze ouderen denken"

SCHAGEN - Ze speelde al lange tijd met de gedachten om iets te doen voor de ouderen in haar stad. Na twee maanden voorbereiden kwam haar lang gekoesterde wens vanmorgen dan eindelijk uit. Monique de Jong regelde een gratis bingo-ochtend met koffie en gebak.

"Ik vind dat we meer aan onze ouderen moeten denken en dat we best allemaal wel eens wat ruimte kunnen maken om wat voor ze te organiseren. Het is geweldig dat mensen elkaar zo kunnen ontmoeten. Als je om je heen kijkt, is dat toch gewoon fantastisch", vertelt De Jong terwijl ze over de volle zaal kijkt.

De ochtend is gratis dankzij de medewerking van veel lokale ondernemers. De koffie, het gebak, de prijzen: alles is geregeld. "Ik vond altijd al dat ik wat moest doen. Maar ik had drie banen en was het bijna niet te combineren. Door een reorganisatie had ik tijdelijk een baan minder en toen ben ik er meteen ingedoken. Dat ging als de brandweer. Iedereen was meteen enthouasiast. Ik heb nergens nul op het rekest gekregen", lacht De Jong.

Vanmorgen om 8.30 uur stonden de eerste mensen al op de stoep bij de Bistro van het winkelcentrum in de stad. Dat er behoefte is aan dit soort uitjes, is wel duidelijk. Met zo'n 90 deelnemers is de bingo-ochtend een groot succes. Bijna alle tafeltjes waren helemaal bezet. "Ik hoop dat ze allemaal enorm genieten en allemaal met een grote glimlach weer naar huis gaan."