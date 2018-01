Deel dit artikel:











Noord-Holland uren niet bereikbaar via Afsluitdijk: storing draaibrug A7 verholpen Foto: ANP

DEN OEVER - Automobilisten die via de Afsluitdijk richting Noord-Holland rijden hadden vandaag pech. De draaibrug op de weg had last van een technische storing. De A7 richting Den Oever was daarom voor een lange tijd dicht.

Toen de storing begon stond er geen file volgens de VerkeerInformatieDienst (VID), maar al snel stond er een rij van twee kilometer. Automobilisten stonden bijna drie uur stil voordat Rijkswaterstaat besloot hen om te leiden via de andere weghelft. Rond 14.40 uur begon Rijkswaterstaat auto's weg te leiden over de middenberm door een doorgang in de vangrail. Vrachtwagen konden niet door deze doorgang en moesten in de file blijven staan. Geen storing meer

De storing is rond 15.45 uur verholpen. De Afsluitdijk is nu weer van beide richtingen toegankelijk.