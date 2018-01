Deel dit artikel:











Noord-Holland niet bereikbaar via Afsluitdijk: A7 dicht door storing draaibrug Foto: ANP

DEN OEVER - Automobilisten die via de Afsluitdijk richting Noord-Holland rijden hebben pech. De draaibrug op de weg heeft last van een technische storing. De A7 richting Den Oever is hierdoor dicht.

Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) staat er nog geen file op de A7, maar kan deze snel ontstaan als de draaibrug dichtblijft. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Volgens de VID is het nog wel mogelijk om via Den Oever de Afsluitdijk op te rijden. Rijkswaterstaat is op dit moment bezig om de storing op te lossen.