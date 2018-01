Deel dit artikel:











Rechtszaak doodgeschoten goudhandelaar om veiligheidsredenen verplaatst Foto: NH Nieuws / Anne Klijnstra

AKERSLOOT - De rechtszitting morgen over de moord op Zandvoortse goudhandelaar Hennie Schipper is om veiligheidsredenen verplaatst van de rechtbank in Alkmaar naar de beveiligde rechtbank op Schiphol. Wat de precieze dreiging zou zijn, wordt verder niet toegelicht door de voorlichter van de rechtbank. Schipper werd in juli neergeschoten op de parkeerplaats van een hotel in Akersloot.

De verdachte, Robert E. (50), staat morgen terecht voor de moord op Hennie Schipper. E. schoot de 47-jarige goudhandelaar op 17 juli 2017 op klaarlichte dag dood op de parkeerplaats van het Van der Valk Hotel langs de snelweg A9 in Akersloot. De verdachte vluchtte, maar meldde zich later die dag op het politiebureau in Zaandijk. Lees ook: 'Moord op Zandvoortse goudhandelaar gevolg van jarenlange afpersing' E. heeft bekend. Tijdens een vorige zitting verklaarde zijn advocaat dat er een jarenlange afpersing aan de schietpartij vooraf ging. Zijn cliënt zou uit psychische overmacht gehandeld hebben. Lees ook: Bedrijfsleider hotel Akersloot geschrokken van schietpartij: "Dit wil je niet op je terrein" De rechtszaak begint morgen om 14.00 uur 's middags.