Hoe is het met... Job Dragtsma

AMSTERDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende sporters uit het verleden. Deze week Job Dragtsma, de voetbalcoach die na het behalen van zijn diploma coach betaald voetbal het tweede team van AZ ging trainen en vervolgens een half jaar coach was bij FC Volendam. Daarna vertrok hij naar het buitenland, Turkije, Finland en uiteindelijk ontvluchtte hij in oktober Venezuela. "Ik kon daar niet meer alleen over straat."

Nadat Dragtsma al na een half jaar FC Volendam verliet vanwege onenigheid over het spelersbeleid, vertrok hij naar het Turkse Fenerbahçe en twee jaar later naar het Finse Inter Turku. "Het is een goede stap geweest om daarheen te gaan", zegt Dragtsma als hij terugkijkt. "Ik heb er uiteindelijk negenenhalf jaar gezeten. We zijn een keer kampioen geworden en wonnen de beker twee keer."

"Mensen meer gesloten"

"Je kan het leven er vergelijken met Nederland. De levenstandaard is gelijk, alleen zijn de mensen wat meer gesloten. Wel zijn de seizoenen anders. Ik zat dan nog in het zuiden, maar in de winter wordt het ook daar pas rond 10.00 uur licht en rond 15.00 uur wordt het al weer donker. En in de zomer heb je eigenlijk nauwelijks een nacht."

Voetbal is in Finland niet zoals in Nederland de eerste sport. "Het is een topland in de wereld op ijshockeygebied. Dat betekent ook dat ijshockey betere financiële mogelijkheden heeft. Maar de laatste tijd verschuift het wel een beetje richting voetbal. Het voetbal is er fysieker, dat is het grootste verschil."

Avontuur in Venezuela

Dragtsma is nog niet zo lang geleden teruggekomen van zijn laatste buitenlandse avontuur in Venezuela. "Ik werd gevraagd daar bij een club de jeugdopleiding te structureren en spelers aan te trekken voor het eerste team. Ik ben er in maart heegegaan en begin oktober teruggekomen. Ik had het er naar mijn zin wat het werk betreft. Maar als je kijkt naar de leefomstandigheden en de manier waarop het land zich op dit moment ontwikkeld dan was voor mij op een gegeven moment de stap om terug te keren belangrijker. Het is een compleet andere wereld dan Nederland of Finland. Ik kon mijn ei wel kwijt in het voetbal, maar ik had bijvoorbeeld wel een chauffeur/bodyguard, want ik kon moeilijk alleen over straat."

"Land zakt in de afgrond"

"Het is vreselijk voor de mensen daar. De omstandigheden worden steeds slechter en dat is eigenlijk jammer als je kijkt naar de mogelijkheden van het land. Het is een van de rijkste landen geweest van Zuid-Amerika en het zakt nu compleet in de afgrond."

Op naar nieuwe uitdaging

Na zijn terugkeer uit Venezuela is Dragtsma op vakantie geweest en hij oriënteert zich nu op de toekomst. "In het begin is het niet zo erg, zonder werk, als je altijd 24 uur per dag bezig bent geweest met voetbal. Ik kijk nu wel weer uit naar iets dat een uitdaging vormt, in het binnen- of buitenland. Ik heb natuurlijk een schat aan ervaring en het is altijd zo geweest dat er wel weer een uitdaging kwam. Iets waarvan ik het gevoel heb dat het een goed moment is om erin te stappen en waar goede mogelijkheden zijn om er te werken. Dat zal ongetwijfeld weer komen."

