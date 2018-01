Man (77) steekt in op vrouw: plantsoenmedewerkers overmeesteren dader

HEERHUGOWAARD - In de loop van de ochtend komen er steeds meer verhalen naar buiten over de vrouw die vanochtend werd aangevallen door een 77-jarige man op de Oberonlaan in Heerhugowaard. Een gemeentewerker van de plantsoendienst vertelt hierover aan een verslaggever van NH Nieuws. "Ze zijn op hem gedoken!"

"Tijdens de koffie hoorde ik dat er onenigheid was met een vrouw achterin een steeg. Een paar collega's waren daar voor ons aan het kantenmaaien. Die hoorden al geschreeuw en rare geluiden, dus die vertrouwden het niet. Toen hoorden ze een paar burgers roepen: "Wegwezen hier, het is gevaarlijk!"

Lees ook: Vrouw gewond na gewelddadige aanval op straat: verdachte aangehouden

"Toen troffen ze een vrouw aan die gestoken werd door een man. Zij zijn erop gedoken: eentje heeft hem vastgehouden en toen hebben ze hem zijn wapens afgepakt. Hij had een mes én een vuurwapen in zijn hand. Daarna is de politie gekomen en die heeft het verder afgehandeld."

Redders

"Mijn collega's hebben dus die vrouw gered", gaat de gemeentewerker verder. "Ik vind het echt tof van die gasten. Ze zijn natuurlijk wel geschrokken. Op dit moment zijn ze op het politiebureau om een getuigenverklaring te geven."

Het verhaal van de gemeentewerker wordt bevestigd door zijn werkgever, Hans Schouten. "Mijn medewerkers hoorden lawaai van ruziënde mensen. Vervolgens gingen ze daarheen. Op het moment dat ze daar aankwamen, zagen ze een man die een vrouw aan het steken was. Ze dachten: 'als we niks doen dan gaat die vrouw dood'."

"Ze zijn er met z'n tweëen opgesprongen en hebben het mes en een pistool afgepakt. De een is op de man blijven zitten tot de politie kwam en de ander is met de vrouw meegelopen die gewond was. Die is verderop in elkaar gezakt. Het was wachten op de politie en de ambulance. De politie heeft zich eigenlijk meteen ontfermd over de dader."

Heldendaad

Schouten is erg trots op zijn medewerkers. "We zijn heel trots dat onze mensen dat doen. Ik heb even koffie met ze gedronken. Ze konden er wel rustig over praten, maar je kon wel aan ze zien dat ze aangeslagen waren. Uiteraard terecht als je zoiets hebt meegemaakt. Straks gaan we met ze praten of we iets speciaals voor hen kunnen doen."

De politie wil het verhaal nog niet bevestigen, maar gaat uit van een 'incident in de relationele sfeer'. Hoe de vrouw eraan toe is, is niet bekend.