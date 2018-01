Deel dit artikel:











Op deze gevaarlijke verkeersplekken in Noord-Holland gebeuren de meeste ongelukken Foto: NH Beeldbewerking / Shutterstock / AT5

NOORD-HOLLAND - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft cijfers openbaar gemaakt over de gevaarlijkste verkeerslocaties in Nederland. Deze zogenoemde 'black spots' zijn ook te vinden in onze provincie. RTL Nieuws bracht de black spots in het hele land in kaart.

Amsterdam staat met kop en schouders boven de rest van de provincie. Volgens de kaart van RTL Nieuws vonden bij knooppunt de Nieuwe Meer op de A4 in de hoofdstad tussen 2014 en 2016 maar liefst 78 ongevallen plaats. Ook vielen daar dertien slachtoffers. Als we de rest van de regio Amsterdam buiten beschouwing laten, spant in de provincie knooppunt Muiderberg echter de kroon. Daar vonden 44 ongelukken plaats. Top 5

Hieronder volgt een top 5 van de gevaarlijkste 'black spots' in het verkeer in Noord-Holland. Ook hier laten we Amsterdam buiten beschouwing. Het aantal slachtoffers kunnen zowel doden als gewonden voorstellen: Muiderberg, Knooppunt Muiderberg - 44 ongelukken, 1 slachtoffer

Amstelveen, N231 - 26 ongelukken, 11 slachtoffers

Heerhugowaard, N242 - 25 ongelukken, 3 slachtoffers

Zwanenburg, Rijksweg 9 - 25 ongelukken, 2 slachtoffers

Hoofddorp, Rijksweg A4 - 25 ongelukken, 0 slachtoffers Het gaat om het aantal ongevallen en gewonden die tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016 plaatsvonden. Een verkeerslocatie wordt bestempeld tot 'black spot' als er minimaal tien ongelukken gebeuren. RTL Nieuws legt uit dat het daadwerkelijk aantal ongelukken op veel locaties hoger ligt, omdat veel ongevallen niet geregistreerd worden bij de politie. Het zou hierbij vaak gaan om aanrijdingen met fietsers.