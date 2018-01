Stichting Bretels helpt nabestaanden met rouwverwerking: "Niemand begrijpt hoe het voelt"

HAARLEM - Ze hebben beiden een drukke baan en een eigen leven, maar hun vrije momenten steken ze in de stichting 'Bretels'. Het is de ziel en zaligheid van de zussen Nicky en Suzanne Westerhof.

'Bretels' is een stichting die zich richt op kinderen die een ouder verloren hebben en ouders die hun partner kwijt zijn.

Thee en tissues

De stichting organiseert bijeenkomsten voor volwassenen, van lezingen tot etentjes en uitjes en spelletjesmiddagen voor kinderen. "Het is niet zo dat we een pot thee en een doos tissues op tafel zetten en zeggen: nu gaan wij eens uitgebreid praten over ons verlies", zegt Suzanne, "De insteek is altijd dat het ook gezellig moet zijn."

Nicky vult aan: "We leggen het er niet bovenop, maar de ruimte is er altijd. Zo knutselden we rond kerst harten met de kinderen en dan praten we wel over voor wie dat hart is. Dat is dan voor de overleden papa of mama."

Heel alleen

Samen met derde zus Femke richtten zij de stichting een paar jaar geleden op. Hun inspiratiebron was hun moeder Els, die in 2004 op 46-jarige leeftijd overleed. Zelf waren zij tussen de 14 en de 19 jaar oud en de dood van hun moeder heeft vanzelfsprekend zijn stempel op de zussen gedrukt. Nicky: "Wij waren op een leeftijd dat we in het weekend stonden te dansen op de bar, maar ondertussen wilden we ook zoveel mogelijk thuis zijn bij onze zieke moeder. Niemand van je vrienden snapt dat. Ik heb me toen heel alleen gevoeld."

Lotgenoten

Om te voorkomen dat anderen dezelfde ervaring hebben, is er dus nu de stichting 'Bretels'. Want contact met lotgenoten blijkt tijdens het ziekbed en na het overlijden van een ouder ontzettend belangrijk.

"We geven ze herkenning en erkenning", aldus Nicky, "Het grootste compliment dat we ooit gekregen hebben is van een moeder die op sterven lag en zei: 'Als ik naar jullie kijk, maak ik me minder zorgen om de toekomst van mijn eigen kinderen. Het komt goed met ze.' Toen moesten we wel even slikken."

De Stichting 'Bretels' is genomineerd voor een Appeltje van Oranje, de prijs die het Oranjefonds ieder jaar uitreikt aan succesvolle sociale initiatieven. Tot en met 17 januari kan op de site van het Oranjefonds gestemd worden.