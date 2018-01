Noord-Hollandse iconen: "Ik was niet bang voor de bal"

VELSERBROEK - Hij was de keeper van het gouden Ajax uit de jaren 70. Zijn specialiteit: het houden van de nul. Zijn naam: Heinz Stuy. Een portret van NH Iconen.

Biografie



Naam: Heinz Stuy



Geboren: 6 februari 1945



Beroep: eigenaar bistro, voetballer



Bijnaam: Heinz Kroket



Clubs: Telstar, Ajax, FC Amsterdam



Erelijst: Europa Cup 1 1971-1972-1973 en Wereldbeker 1972

"De eerste Europa cup-finale herinner ik me nog het beste", zegt Heinz Stuy. "Wembley. Heilige grond. Dat was fantastisch. Honderdduizend man. Ik denk dat er 35 duizend Nederlanders waren. En weer de NUL, dat waren toch de momenten voor mij."

Stuy speelde drie Europa Cup-finales en kreeg geen enkel doelpunt tegen. Dat was, volgens eigen zeggen, zijn specialiteit. Nog steeds heeft hij het record; 1082 minuten zonder tegendoelpunt.

Minst gepasseerde doelman

Ook kreeg hij in 1973 de Tonny van Leeuwen-trofee voor de minst gepasseerde doelman in de eredivisie. "Die ballen tegenhouden, dat ze niet konden scoren", dat vond Stuy dan ook het mooiste aan het keepen.

"En ik was niet bang voor de bal, dat is natuurlijk belangrijk voor een keeper." Toen Stuy begon met keepen werd er nog gespeeld met leren ballen met een veter. "Als je 'm door je klauwen liet gaan, kreeg je 'm midden in je gezicht. Dan had je wel de leren riem in je gezicht staan."

Van Telstar naar Ajax

Heinz Stuy begon zijn keepersloopbaan bij VSV uit Velsen, dat later met Stormvogels samenging en Telstar werd. In 1967 vertrok hij naar Ajax om tweede keeper te worden achter Gert Bals. Daar zat hij twee jaar lang op de reservebank, alleen de bekerwedstrijden mocht hij meedoen. Na de verloren Europa Cup-finale tegen AC Milaan in 1969, besloot trainer Rinus Michels zijn elftal om te gooien.

Stuy: "Michels wilde goed voetbal, een hechte verdediging en veel doelpunten. Ja, dat is het meest ideale, natuurlijk. Toen Gerrit Bals in die tijd op doel stond, wonnen we die wedstrijden ook wel, werden we ook kampioen, maar er waren wedstrijden bij die we wonnen met 5-3. Die vijf was goed, maar die drie tegendoelpunten, dat vond Michels niks. Toen kwam Michels naar me toe en zegt: 'Heinzie, je moet aan de bak.' "

Dat was voor de bekerfinale tegen PSV in 1970. Die werd door Ajax gewonnen met 2-0. "Toen moesten we een van de laatste competitiewedstrijden spelen", vervolgt Stuy zijn verhaal, "en toen zette Michiels er drie spelers naast. Onder wie ook Bals." Die wedstrijd tegen SVV werd met 8-0 gewonnen en bracht Ajax het kampioenschap. "Toen had ie natuurlijk meteen de nieuwe keeper gevonden."