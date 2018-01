Zware zuidwesterstorm in aantocht: windstoten tot 120 kilometer per uur verwacht

NOORD-HOLLAND - Noord-Hollanders moeten zich klaarmaken voor een serieuze zuidwesterstorm die aankomende donderdag over de provincie raast. Volgens NH-weerman Jan Visser kunnen de windstoten oplopen tot 120 kilometer per uur.

Die snelheden zullen met name op Texel worden bereikt. Op het vasteland zullen er windstoten van 100 kilometer per uur te merken zijn. Naar verwachting gaat zuidwesterstorm gepaard gaan met veel regen in de ochtend. De temperatuur zal rond de negen graden liggen.

In de middag blijft het waarschijnlijk droog en gaat de zon schijnen, toch blijven de zware windstoten aanhouden tot in de avond. Het is al de tweede flinke storm van 2018: op de derde dag van dit jaar ging het ook al flink tekeer in onze provincie.