Deel dit artikel:











Vrouw gewond na gewelddadige aanval op straat: verdachte aangehouden Foto: HFV PHOTO SERVICES Foto: HFV PHOTO SERVICES

HEERHUGOWAARD - Een vrouw is vanochtend gewond geraakt bij een na een aanval op de Oberonlaan in Heerhugowaard. De politie meldt dat er een verdachte is aangehouden.

Op Twitter schrijft de politie dat de vrouw gewond raakte na een 'geweldsincident'. Wat het incident precies inhoudt, is niet bekend. De politie doet onderzoek. De aard van de verwondingen van de vrouw is ook onbekend. Wel bevestigt de politie dat er een traumahelikopter is opgeroepen voor assistentie bij het voorval. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.