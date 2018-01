AMSTERDAM - (AT5) Meerdere rijstroken zijn afgesloten op de A10 West richting Den Haag, vanwege een ongeluk net na Amsterdam/Osdorp. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) is veel hulp ter plaatse.

Wat de toedracht van het ongeval is en hoe groot de ravage of vertraging is, valt nog niet te zeggen.