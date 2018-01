Deel dit artikel:











Automobilist met beslagen ramen rijdt sloot in Foto: Politie Alkmaar

UITHOORN - Een automobilist is gisteravond in Uithoorn het water in gereden. Volgens de politie zou hij een inschattingsfout hebben gemaakt doordat de ramen van het voertuig beslagen waren.

De bestuurder raakte niet gewond. "Maar dat had ook anders kunnen aflopen", meldt de politie op Facebook. De politie benadrukt daarbij ook hoe belangrijk het is om vrij zicht te hebben in de auto. "Het gaat niet alleen om de bekeuring die je kan krijgen voor bevroren of beslagen ramen, maar juist om de veiligheid van jezelf en anderen."