Deel dit artikel:











Politieagent voorkomt mogelijke steekpartij Foto: Politie Bloemendaal, Heemstede & Zandvoort

ZANDVOORT - Een politieagent heeft zaterdagnacht een man aangehouden die mogelijk van plan was iemand in een horecagelegenheid in Zandvoort met een mes te steken. Hiermee heeft hij waarschijnlijk erger voorkomen.

De agent stond toevallig aan de overkant in de straat toezicht te houden, toen hij werd aangesproken door een getuige, schrijft Politie Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort op Facebook. Die vertelde de agent dat een man had gedreigd iemand neer te steken. De agent twijfelde geen moment en greep in toen hij de verdachte voor de ingang van de horecagelegenheid zag staan met een mes in zijn hand. De man is aangehouden.