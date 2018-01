Twee minderjarige daders overvallen avondwinkel in Zaandam

ZAANDAM - Een avondwinkel is vannacht rond 00.00 uur overvaller door twee minderjarige daders. De politie is nog naar hen op zoek.

Eerder op de avond werd een snackbar in Landsmeer ook overvallen. Het signalement dat werd verspreid op Burgernet van de daders in Zaandam komt overeen met het signalement van de overvallers in Landsmeer.

Lees ook: Gewapende overval op snackbar in Landsmeer: daders op de vlucht geslagen

De politie is op zoek naar twee tieners van rond de 15 jaar. Ze waren beide gekleed in het zwart. Een van hen had een dun postuur en een capuchon op. Ze vluchtten samen op een witte scooter.

Het is niet bekend of de daders iets hebben buitgemaakt.