Kinderartsen willen verbod op verkoop energiedrankjes aan kinderen

AMSTERDAM - Kinderartsen pleiten voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan jongeren onder de 18 jaar. Bij veel jonge patiënten die zich melden met klachten als rusteloosheid, moeheid en hartritmestoornissen, blijkt de pepdrank de boosdoener, zo schrijft het AD.

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) maakt zich zorgen over het groeiend gebruik van energiedrank door jongeren, is te lezen in de krant. Met name tieners vanaf 12 jaar drinken soms wel zes blikjes of meer leeg voor een flinke oppepper. Kinderartsen signaleren echter dat zij vervolgens vaker met klachten op de Eerste Hulp belanden.

"Als jongeren met rusteloosheid of hartritmestoornissen in onze spreekkamers belanden, denken wij aan allerlei dingen en halen we ze soms door de medische molen om de oorzaak te achterhalen. Maar we merken dat energiedrankjes steeds vaker de boosdoener zijn," stelt kinderarts Brita de Jong-Van Kempen.