Agenten trekken pistolen bij ruzie in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Agenten hebben vanavond bij een ruzie op straat in het Amsterdamse Bos en Lommer moeten ingrijpen met getrokken wapens. Een groep jonge mannen was daar slaags geraakt.

Dat gebeurde voor een snackbar op de hoek van de Bos en Lommerweg en de Willem de Zwijgerlaan. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat een groep van acht onderling ruzie had gekregen.

Een buurtbewoner zegt dat twee mannen wegrenden. Kort daarna arriveerde de politie, agenten dirigeerden met hun pistool in de hand een aantal mannen naar de grond. Drie á vier van hen zijn vervolgens in de boeien geslagen.