LIJNDEN - Bij een eenzijdig ongeluk op de A9 ter hoogte van Lijnden is vanavond één persoon gewond geraakt.

De auto raakte in een slip en is achterstevoren tegen de vangrail tot stilstand gekomen. Daarbij is één van de inzittenden gewond geraakt en voor controle naar het ziekenhuis is gebracht.

Door het ongeval was de afrit naar de A5 richting Hoofddorp tijdelijk gesloten. Een bergingsbedrijf heeft de wagen afgevoerd.